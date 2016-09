Rentner und Jugendlicher liefern sich SchlÃ¤gerei im StraÃŸenverkehr

Rentner und Jugendlicher liefern sich Schlägerei im Straßenverkehr

erschienen am 29.09.2016



Zwickau. Zwei Verkehrsteilnehmer haben sich am Mittwochnachmittag in Zwickau eine tätliche Auseinandersetzung geliefert. Nach Angaben eines 72-jährigen Mercedes-Fahrers überquerte gegen 14:15 Uhr ein 15-Jähriger mit seinem BMX die Marienthaler Straße in Höhe Jacobikirche. Dabei soll es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Mercedes gekommen sein, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche fuhr weiter und wurde durch den Rentner in Höhe der Ampel Marienthaler Straße/Olzmannstraße angehalten. Der Senior schlug dem Radfahrer mehrmals mit der Hand ins Gesicht. Der 15-Jährige konterte mit einem Faustschlag ins Gesicht. Zudem schubste er den 72-Jährigen an ein Gerüst. Ein Zeuge konnte die Flucht des Jugendlichen verhindern. Der Pensionär erlitt eine Platzwunde, welche im städtischen Klinikum Heinrich Braun versorgt wurde. (fp)