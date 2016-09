RettungsÃ¼bung im Pflegheim

Rettungsübung im Pflegheim

erschienen am 30.09.2016



Zwickau. Ein Brand ist am Donnerstag im Bewohnerbereich des Pflegeheimes "Haus Planitz" in Zwickau simuliert worden. Wegen leichter Rauchentwicklung entschied sich das Pflegepersonal umgehend, die Bewohner in sichere, benachbarte Bereiche zu bringen. Das gestaltete sich etwas schwierig, da drei Bewohner bettlägerig waren, heißt es gegenüber "Freie Presse". Sie wurden mithilfe von Rollstühlen beziehungsweise Tüchern in Sicherheit gebracht. Trotz dieser Situation konnte der gesamte Wohnbereich mit 15 Personen innerhalb von sechs Minuten geräumt werden. Aus dem Zwickauer Rathaus heißt es, dass die Übung gezeigt hat, dass das Einsatzkonzept für derart sensible Bereiche funktioniert. Gleichzeitig seien aber auch kleinere Mängel festgestellt worden, die im Nachgang ausgewertet wurden und zeitnah abgestellt werden sollen. An der Übung war auch die Zwickauer Berufsfeuerwehr beteiligt (ja)