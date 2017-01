Richter erkrankt: Mordprozess wird später fortgesetzt

erschienen am 02.01.2017



Zwickau (dpa) - Der Prozess zum fast 30 Jahre zurückliegenden Mordfall Heike Wunderlich wird entgegen den Planungen erst in der kommenden Woche fortgesetzt. Wie das Landgericht Zwickau am Montag mitteilte, wurde der für Donnerstag angesetzte Termin wegen einer Erkrankung des Vorsitzenden Richters aufgehoben. Die Verhandlung soll nun am 10. Januar (9.00 Uhr) weitergehen.

Vor dem Landgericht ist der 61 Jahre alte Helmut S. aus Gera angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Zwickauer vor, am 9. April 1987 die damals 18 Jahre alte Heike Wunderlich vergewaltigt und anschließend getötet zu haben. Der Beschuldigte hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Die Polizei hatte den Mann dank verfeinerter Untersuchungsmethoden durch DNA-Spuren ermittelt. Er war im März verhaftet worden. Wegen der Folgen eines 2012 erlittenen Schlaganfalls verbringt Helmut S. seine Untersuchungshaft im Haftkrankenhaus Leipzig. Aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen ist der Beschuldigte nur für zwei Stunden am Tag mit einer Pause dazwischen verhandlungsfähig.

An den ersten vier Verhandlungstagen waren drei der insgesamt 49 geladenen Zeugen gehört worden. Bis Ende Januar sind zunächst elf Verhandlungstage angesetzt.