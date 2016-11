Rotlicht an Zwickauer Bahnübergang beschossen

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Das Rotlicht eines Andreaskreuzes an einem Zwickauer Bahnübergang ist offenbar mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Samstagabend mitteilte, wurde die Lichtsignalanlage am Bahnübergang Kohlenstraße an der Strecke von Zwickau nach Falkenstein völlig zerstört.

Bei der Spurensicherung wurden mehrere Diabologeschosse in der Plastikabdeckung sichergestellt. Die Anlage wurde den Angaben nach wieder instand gesetzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Auch der Tatzeitpunkt ist noch unbekannt. Zeugenhinweise erbittet die Bundespolizei Klingenthal unter Telefon 037467 2810 oder der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800 6888000. (fp)