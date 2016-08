Sachsen-Classic: Ganz groÃŸes Autokino

Sachsen-Classic: Ganz großes Autokino

Die Oldtimerrundfahrt ging am Samstag zu Ende. Zuvor reiste eine "Freie Presse"-Reporterin mitten im Tross noch einmal durch Westsachsen.

Von Sara Thiel

erschienen am 22.08.2016



Zwickau/Chemnitz. Es gibt immer solche und solche. Dabei ist es sogar egal, ob wir von Leuten oder von Autos sprechen. Oder von Prüfungen. Erst die Abwechslung macht das Leben interessant - und die Sachsen-Classic zu einer sehenswerten und spannenden Rundfahrt mit Old- und Youngtimern.

Am letzten Tag führt die Route über 240 Kilometer von Bad Elster durch Westsachsen nach Chemnitz. Dabei geht es überwiegend über enge Straßen und durch kleine Ort. Fast überall stehen Menschen am Zaun oder sitzen auf Klappstühlen, um den Fahrern in ihren schicken Autos zuzuwinken. Aber nicht jeder will alles sehen: Manch einer blickt dem 313er und dem 311er Wartburg von 1958 vor uns sehnsüchtig nach. Andere haben mehr ein Auge für den Porsche 928 von 1981, in dem ich neben dem Leipziger Porsche-Geschäftsführer Joachim Lamla sitze. Vor allem junge Männer strahlen bei unserem Anblick. Anderen scheint der 240-PS-Bolide aus dem Porschemuseum Stuttgart egal.

So unterschiedlich wie die Zuschauer sind auch die Fahrer. Harald Pöhland etwa ist als Privatmann in einem Buick von 1930 angereist. Neben ihm sitzt seine Tochter. Das technikbegeisterte Mädchen betet die Strecke runter und gibt bei den Gleichmäßigkeitsprüfungen ihr Bestes mit der Stoppuhr in der Hand. Und wenn was nicht funktioniert - egal, darum geht es ja nicht nur.

Bernhard Freiberger ist da ein bisschen anders. Mit seinem Bentley von 1951 fegt er durch die Landschaft, dass selbst Lamla ordentlich aufs Gas treten muss, um dranzubleiben. Freiberger hat mal Motorsport betrieben und fährt noch immer Kampflinie. Das muss er auch, erklärt er: "Ich brauche immer den Schwung - für alles andere fehlt dem Wagen die Kraft." Also nutzt er den Schwung und die Tatsache, dass er das Auto seit mehr als 30 Jahren kennt. Er hat sich den Bentley Mulliner im Alter von 21 Jahren gekauft, es war der Anfang einer langen Leidenschaft. Und die teilt der Wahlsachse mit allen anderen, die an dieser Ausfahrt teilnehmen. Denn was die Freude an alten Autos angeht, da sprechen wohl ausnahmslos alle die selbe Sprache - und alle bekommen das gleiche Lächeln in die Augen.

Solche und solche: Auch die Wertungsprüfungen präsentieren sich an diesem Tag ausgesprochen vielseitig. Zunächst ging es zwischen Pausa und der Göltzschtalbrücke darum, die fast 25 Kilometer in exakt 2222 Sekunden zu schaffen. Die Zeit läuft, ich sage den Weg an, rechne nebenbei die Sekunden in Minuten um und frage mich, wie exakt man so etwas treffen kann. Am Ende liegen wir sieben Hundertstel drüber. Das klappt an der Steilen Wand in Meerane nicht ganz so gut. Auf den 200 Metern brauchen wir fast acht Zehntelsekunden länger als gefordert. Immerhin zwei Teams schaffen eine Punktlandung.

Das gelingt uns auch auf dem Sachsenring nicht. Inmitten von Tausenden Besuchern zum Verkehrssicherheitstag geht es darum, drei exakt gleich lange Runden zu fahren. Wieder kommt es dabei nur aufs Timing an, damit sowohl wirklich alte und trägere Modelle die gleiche Chance haben - tatsächlich schafft es ein Bentley von 1935 in dieser Prüfug auf Rang 6, während wir mit Platz 99 noch ganz zufrieden sein müssen.

Als wir am Nachmittag auf dem übervollen Chemnitzer Markt einfahren, sind sämtliche Unterschiede und Vielfältigkeiten egal. Alle freuen sich: über das tolle Erlebnis, die schönen Autos und die vielen Menchen, die diese Freude teilen. Das aus dem Leipziger Porsche-Chef und einer Reporterin kurzfristig zusammengestellte Team erreicht am Ende Platz 75 unter mehr als 180 Startern. Wie gut das ist, kann man so oder so sehen. Unstrittig ist: Es war toll.