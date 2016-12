Scheffelberghalle verschwindet nur langsam

Der Abbruch der Sporthalle auf dem Zwickauer Scheffelberg läuft. In und am Baukörper sind viele Materialien verbaut, die manuell demontiert und sortiert werden müssen. Nicht nur Metalle, sondern auch Styropor, Dämmwolle und Gipskarton fallen den Monteuren in die Hände. Selbst unterm Parkett fand sich eine starke Schicht Dachpappe, mit Teer verklebt. 150.000Euro investiert der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement in den Abriss. Bis Jahresanfang wurde die Halle als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber genutzt. Die Rollstuhlbasketballer, die dort zu Hause waren, mussten nach Mosel ausweichen. Seit März stand die Halle wieder leer. Wegen gravierender Bau- und Sicherheitsmängel wollte die Westsächsische Hochschule die Halle allerdings nicht wieder nutzen.