Schlägerei an Bushaltestelle

erschienen am 06.01.2017



Zwickau. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagmittag an der Bushaltestelle am Dr.-Friedrichs-Ring in Zwickau gekommen. Beteiligt waren ein 16-jähriger libanesischer Jugendlicher und ein 38-jähriger Zwickauer.

Wie die Polizei informierte, haben sich die beiden zunächst beleidigt, dann kam es zur Schlägerei, bei der der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Zum Tathergang wird ermittelt, ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird laut Polizei geprüft. Hinweise bitte an die Kripo in Zwickau, Telefon 0375/ 4284480. (fp)