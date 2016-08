SchlÃ¶ssernacht: Alte GemÃ¤uer bieten mehr als AbkÃ¼hlung

Schlössernacht: Alte Gemäuer bieten mehr als Abkühlung

5000 Besucher kamen am Samstagabend in fünf historische Gebäude der Region. Gegen die Hitze gab's ein Rezept.

Von Andreas Wohland und Erik Kiwitter

erschienen am 29.08.2016



Wildenfels. Ein lauer Sommerabend bescherte Organisatoren und Besuchern einen nahezu idealen Rahmen für die Nacht der Schlösser auf Schloss Wildenfels. Rund 300 Besucher verbanden mit der Besichtigung des Schlosses am Sonnabend das Nützliche mit dem Guten. Einerseits erhielten sie Einblick in so exquisite Räume wie das Mondscheinzimmer und das chinesische Kabinett. Auf der anderen Seite entkamen sie im Inneren der dicken Mauern für einige Zeit der brütenden Hitze. "Es ist fantastisch, was sich hier für ein Schatzkästlein verbirgt. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich längst schon einmal vorbeigekommen. Auch das ganze Ambiente des Schlossensembles finde ich geradezu traumhaft", sagte Luise Keller aus Chemnitz. Die gebürtige Hessin war auf Einladung von Freunden nach Wildenfels gekommen, um im Schlosskeller einen sächsischen Abend zu verbringen.

Dirk Seifert vom Freundeskreis Schloss Wildenfels hatte sich dafür extra in Schale geworfen und führte als August der Starke mit viel spontanem Witz durch den Abend. Einschließlich der Sektrunde, die zu fortgeschrittener Stunde rund um den beleuchteten Schlossbrunnen stattfand. Aber nicht nur den Erwachsenen wurde am Sonnabend einiges geboten, auch für die Kinder hatten die Organisatoren Spannendes aufgefahren. Speziell die Taschenlampenführungen und der Abstecher eines Alpakas aus dem Hirschfelder Tierpark sorgten bei ihnen für große Augen.

Auch in Waldenburg herrschte zur Schlössernacht großer Trubel. Rund 1500 Besucher wurden gezählt. "Die meisten trudelten aber erst ein klein wenig später ein", sagte Marika Schwarz, die Marketing-Leiterin der Tourismusregion Zwickau. Viele hätten erst abgewartet, bis die hochsommerlichen Temperaturen etwas zurückgegangen seien. Die Besucherzahl lag etwas über der des vergangenen Jahres. Großen Anklang hatten die Führungen durch das Schloss zu fortgeschrittener Stunde gefunden. "Zum ersten Mal wurden dabei spezielle Kinderführungen angeboten", erklärte Marika Schwarz. So erfuhren die Besucher, dass die Geschichte des Schlosses bis in die Jahre 1165 bis 1172 zurückgeht, als an dieser Stelle eine Burg gebaut wurde, die als Sicherungsposten der sogenannten Pleißenland-Kolonialisierung errichtet wurde. Mehrmals wurde die Burg zerstört, zum Beispiel 1430 durch die Hussiten und während der 1848-er-Revolution. Höhepunkt der Schlössernacht in Waldenburg war das Konzert der Young People Big Band aus Crimmitschau mit einer Lasershow.

Insgesamt fünf Schlösser waren diesmal an der nächtlichen Aktion beteiligt. Rund 5000 Besucher kamen. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit: "Die gute Resonanz ist unter anderem in der Vielfalt der Programme begründet. Es waren zwei Schlösser weniger als im Vorjahr, daher ist die Besucherzahl auf die Anzahl der Schlösser gesehen sehr gut", bilanzierte Schwarz. Besonderen Anklang habe auch das Schloss Lichtenstein in Kombination mit dem Schlosspalais und dem Daetz-Centrum gefunden.