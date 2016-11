Schlossweihnacht in Zwickau mit Kremser-Pendelverkehr

erschienen am 18.11.2016



Zwickau . Auch in diesem Jahr wird an den Adventswochenenden von 15 bis 19 Uhr kostenlos ein Kremser-Pendelverkehr zwischen der von Kraußevent veranstalteten Schlossweihnacht in und um Schloss Osterstein und dem Hauptmarkt verkehren. Das hat Projektmanager Eric Seifert gestern bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Finanzierung dieses Sonder-Nahverkehrs hatte bis zum Schluss am seidenen Faden gehangen. Sie wird nun von Kraußevent und allen Partnern der Schlossweihnacht gemeinsam gestemmt. (tk)

www.zwickauer-schlossweihnacht.de