Schuhdiebe in Marienthal unterwegs

erschienen am 09.11.2016



Zwickau. Die Polizei ermittelt seit Anfang Oktober im Zwickauer Ortsteil Marienthal zu bislang vier Schuh-Diebstählen. Laut Polizei hatten es die Diebe in diesem Zeitraum auf insgesamt sechs Schuhpaare abgesehen. Sie stammten aus Schuhregalen und Ablagen, die in Hausfluren der Mehrfamilienhäuser am Heckenweg aufgestellt waren. Bei den gestohlenen Schuhen handelt es sich immer um neuwertige Artikel, hieß es weiter. So wurden Schuhe der Marke "Adidas", "New Balance", "Salomon" sowie Kinderschuhe der Marke "Ecco" gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich am 7. Oktober, in der Nacht zum 13. Oktober, am 19. Oktober und in der Nacht zum 30. Oktober.

Der Stehlschaden beläuft sich bisher auf 400 Euro. Unter Telefon 0375 44580 sucht die Polizei Zeugen. (fp)