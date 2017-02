Schulbezirke in Zwickau: Aus drei mach zwei

Welche Einrichtung Grundschulkinder besuchen können, hängt vom Wohnort der Eltern ab. Ein neuer Zuschnitt soll mehr Wahlfreiheit bieten.

Von Michael Stellner

erschienen am 07.02.2017



Zwickau. Für viele Eltern der mehr als 500 Schulanfänger in Zwickau verändert sich zum Schuljahr 2018/19 Grundlegendes. Dann nämlich gibt es in der Muldestadt einen Schulbezirk weniger als bisher. Damit verändert sich die Anzahl der Einrichtungen, die für eine Einschulung infrage kommen. Die Auswirkungen werden vor allem die Einwohner des Stadtzentrums und des Stadtteils Marienthal spüren.

Vom Wohnort der Eltern hängt ab, in welche der staatlichen Grundschulen sie ihr Kind schicken dürfen. Die Vergrößerung der Bezirke wird laut Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Die Linke) zu mehr Wahlfreiheit führen. Er verspricht sich durch den neuen Zuschnitt eine höhere Flexibilität für die Eltern. Es habe sich in der Vergangenheit herauskristallisiert, dass Eltern nicht immer die nächstgelegene Grundschule bevorzugen würden. Stattdessen stünden andere Kriterien im Vordergrund, allen voran das weitere Betreuungsangebot. "Eltern richten sich erfahrungsgemäß nach dem Hortplatz aus", sagt Meyer. Der könne nicht immer in unmittelbarer Nähe zur nächsten kommunalen Grundschule angeboten werden.

Durch die Neuordnung haben vor allem Zentrumsbewohner mehr Auswahl. Sie können sich jetzt zwischen fünf verschiedenen städtischen Grundschulen entscheiden, nicht mehr nur wie bisher zwischen drei. Für Einwohner aus Marienthal dagegen bleibt dagegen rein statistisch die Auswahl mit drei Grundschulen gleich groß, allerdings haben sie künftig neben der Schule am Windberg nicht mehr die zentrumsnahen Einrichtungen zur Auswahl, sondern zwei Planitzer Schulen.

Die Stadt erwartet, die Schülerströme so besser steuern zu können. Jährlich sollen künftig zwischen 23 und 26 Eingangsklassen gebildet werden. Der Richtwert liegt bei 25 Schülern, die Klassenobergrenze bei 28. Dafür, urteilt die Stadtverwaltung, reiche die vorhandene Kapazität der bestehenden acht Einrichtungen aus.

Statistiker haben errechnet, dass in den nächsten fünf Jahren regelmäßig mehr als 500 Kinder eingeschult werden. Den Berechnungen zufolge schwankt die Zahl zwischen 525 und 607 Abc-Schützen jährlich.