Schwerer Verkehrsunfall bei Lichtentanne

erschienen am 06.09.2016



Lichtentanne. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A72 am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost kam der Fahrer mit seinem Mercedes-Transporter in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Fahrzeugteile gerieten dabei auf die Gegenfahrbahn. Der Transporter kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Weil Betriebsmittel ausliefen, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung voll gesperrt. Der Lkw-Fahrer wurde in eine Klinik nach Zwickau gebracht. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn dauerte etwa drei Stunden, der R√ľckstau war zeitweise bis zu 15 Kilometer lang. Der Schaden am Transporter betr√§gt nach Polizeiangaben 25.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn regennass. Ob dies zur Unfallursache beitrug, muss noch ermittelt werden. (fp)