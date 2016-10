Schwerer Verkehrsunfall in Thurm - Auto prallt gegen Zaun und Baum

erschienen am 16.10.2016



Thurm. Eine Frau ist am Samstagabend mit ihrem BMW auf der Äußeren Dresdner Straße in Thurm von der Straße abgekommen und dabei gegen einen Zaun mit Betonpfeiler sowie einen Baum geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit, welches im Motorraum Feuer fing. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum genauen Gesundheitszustand können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Während die Frau gerettet wurde, sprang auch ihr Hund aus dem Auto und rannte weg. Von ihm fehlt zum aktuellen Zeitpunkt jede Spur. Die Berufsfeuerwehr Zwickau war mit 15 Einsatzkräften im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)