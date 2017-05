Schweröl ausgetreten: Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Zwickau

erschienen am 24.05.2017



Zwickau. Aus einem am Hauptbahnhof Zwickau abgestellten Kesselwagen ist in der Nacht zu Mittwoch eine geringe Menge Schweröl ausgetreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Bundespolizei nicht. Der Bahnverkehr war ebenfalls nicht beeinträchtigt.

Den Angaben nach trat der umweltgefährdende Stoff aus dem Überlauf des Behälters aus und tropfte ins Gleisbett, stoppte dann aber von selbst. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Zwickau und Crimmitschau beseitigten die ausgelaufene Flüssigkeit. Der Eisenbahnwaggon kann nach Überprüfung und Reinigung zum Zielort weitertransportiert werden. (fp)