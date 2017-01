Sechs Leichtverletzte bei Brand in Zwickauer Chemielabor

erschienen am 24.01.2017



Zwickau. Bei einem Brand in einem Chemielabor auf der Galileistrasse in Zwickau sind am Dienstagnachmittag sechs Personen leicht verletzt worden. Laut Zwickauer Regionalleitstelle entzündete sich in der Firma Aesica Pharmaceuticals GmbH offenbar ein Chemiebehälter. Zum Hergang des Unfalls wird ermittelt.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Zwickau, die Freiwillige Feuerwehr Zwickau-Marienthal und Oberhohndorf mit insgesamt 20 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst. (fp)