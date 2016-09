Selbstgebaute Rohrbombe in Kleintransporter eines Zwickauers sichergestellt

Zwickau. Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Tunesier und weiteren Heimbewohnern ist es am späten Dienstagabend Heim für Asylbewerber an der ... weiterlesen

21.09.2016

freiepresse.de

Zwickau

Arne Dedert/dpa

Messerattacken in Flüchtlingsheimen in Zwickau und Glauchau

Zwickau/Glauchau. In den Asylunterkünften in Zwickau und Glauchau ist es am Dienstagabend jeweils zu einer Auseinandersetzung gekommen. In dem Flüchtlingsheim ... weiterlesen