Seltenheit: Zwickauer Familie vereint fünf Generationen

Nicht nur die Westsachsen werden später Eltern und auch Großeltern - mit dem Nachwuchs lassen sich junge Leute heutzutage oft Zeit. In Ruth Eberts Familie ist das anders. Die 87-Jährige ist seit sechs Monaten sogar Ururoma.

Von Viola Martin

erschienen am 05.04.2017



Zwickau. Ruth Ebert ist bereits seit 32 Jahren Witwe. Seit kurzem lebt die 87-Jährige in der Zwickauer Seniorenwohnanlage Schloss Osterstein. "Einsam fühle ich mich als Witwe nicht", sagt sie. "Schließlich habe ich hier immer Gesellschaft, aber auch eine große Familie, die mich oft besuchen kommt", sagt die vierfache Mutter, dreifache Oma und Uroma sowie seit sechs Monaten Ururoma des kleinen Till. Von ihm hat die Rentnerin sogar ein Foto auf ihrem Nachttisch stehen. "Dass ich einmal Ururoma werde, hätte ich mir nicht träumen lassen", sagt sie. "Das ist ein großes Geschenk für mich."

Dass eine Familie in Deutschland auf fünf lebende Generationen verweisen kann, ist nicht alltäglich. Und in Ruth Eberts Familie leben sogar alle fünf noch dazu in einer Stadt. Ihre Tochter, Uroma Christa Würsig, war zwar nach der Wende angesichts besserer Arbeitschancen nach München gezogen und hat mit ihrem Mann lange dort gelebt und gearbeitet. "Aber jetzt sind wir wieder zurückgekommen, leben in Mo

sel", sagt die 62-Jährige. "In München war es sehr schön. Doch nun, wo mein Mann Pflege braucht, sind wir heimgekehrt. Es ist schön, wieder die ganze Familie in der Nähe zu haben. Ich genieße es, meinen Urenkel aufwachsen zu sehen. Schließlich wohnt er gleich nebenan in Schlunzig."

Ihren Sohn Swen hat Christa Würsig mit 20Jahren bekommen. Er ist nun mit 42 Jahren Opa geworden. Das ist ein Alter, in dem so mancher noch nicht einmal Vater ist. "Na und? Es ist doch schön, ein junger Opa zu sein", findet der VW-Werker. "Ich wohne nur fünf Minuten von meinem Enkel entfernt, besuche ihn oft und genieße es, ihn aufwachsen zu sehen. Er ist ein richtiger kleinen Sonnenschein."

Das findet auch Tills Mutter Michelle. "Er ist ein richtig liebes Kind", sagt sie. "Ich sehe es als ein großes Glück, in einer Familie mit fünf Generationen zu leben, in der man sich gut versteht." Die 22-Jährige berichtet, dass nicht nur Tills Opa, sondern auch sein Vater bei VW arbeitet. "Seine Familie lebt ebenfalls in Schlunzig. Zurzeit bauen wir in seinem Elternhaus eine Wohnung für uns aus", sagt sie.

Der kleine Till steht oft im Mittelpunkt der Familie. Das war erst am Wochenende wieder der Fall. Da ist der Junge in der Schlunziger Kirche getauft worden.