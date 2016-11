Sie sagen dem Schmutz den Kampf an

Was wären wir ohne diese fleißigen Seelen? Heute ist Tag der Putzfrau. Ziel der Aktion: mehr Respekt vor Reinigungskräften. Wie aufregend ihre Arbeit mitunter sein kann, das haben vier Westsachsen der "Freien Presse" verraten.

erschienen am 08.11.2016



Arbeitsalltag voller Risiken: "Unterschätzen Sie die Gefahren beim Putzen nicht", mahnt Ulrich Altmann aus Hohenstein-Ernstthal. Seit zehn Jahren ist der 57-Jährige in Kindergärten, Schulen, Büros und Industriehallen mit Staubsauger, Putzlappen und Reinigungsmitteln unterwegs. Und bei letzterem - da liegt auch das Problem. Einmal hat sich Ulrich Altmann, der "Putzteufel vom Pfaffenberg", mit einer Chemikalie schwer verletzt. "Ja, da war ich einmal etwas unvorsichtig. Und schon passierte es", erinnert sich Ulrich Altmann. "Ich habe ein paar Tropfen des hochgiftigen Reinigungsmittels zu viel in den Wassereimer geschüttet - und dann die schädlichen Gase eingeatmet." Die Folge: eine schlimme Verätzung der Schleimhäute.

Altmann musste sofort in eine Klinik, in der er dann auch zwei Wochen verbrachte. Seiher hält er sich pingelig an jede Vorschrift. Und zuhause macht seine Frau Gabi (60) sauber. Da kocht er lieber. (erki)

Nebenjob als Fundbüro: Für viele Menschen ist Putzen eher Last als Lust. Nicht so für Andrea Dörrer aus dem Langenweißbacher Ortsteil Weißbach. "Ich habe meine Berufung gefunden", sagt die zweifache Mutter, die als Angestellte der Gemeinde seit 2011 immer nachmittags von 13.30 bis kurz vor 18 Uhr gemeinsam mit weiteren Frauen in der Grundschule, der Turnhalle, der Kita und dem Sportlerheim putzt. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn nach der Arbeit alles blitzt", sagt sie. Manchmal findet die 49-Jährige auch liegengelassene Brillen oder andere Sachen. "Die Kinder kommen meist zu mir, wenn sie etwas vermissen. Einmal war ein Mädchen ganz traurig, als es einen Ohrring mit einem kleinen Pferd verloren hatte. Er war ein Geschenk zum Schulanfang gewesen. Ich habe alles abgesucht und ihn tatsächlich gefunden. Die Kleine hat sich riesig gefreut und ich mich natürlich auch", sagt die Langenweißbacherin. (vim)

Kriminellen auf der Spur: Ihre Liebe zur Kunst hat Angela Walther erst durch ihren Job im Museum Schloss Hinterglauchau entdeckt. Täglich sorgt sie für Sauberkeit zwischen historischen Möbeln und Gemälden. "Man bekommt einen anderen Blick für Kunst", sagt die 53-Jährige. "Und natürlich sehe ich auch sofort, wie sauber es in den anderen Museen ist." Einfach drauflos schrubben kann sie natürlich nicht: Staub von Gemälden beseitigt sie mit einer Pfauenfeder, Intarsien- möbel werden mit einem Pinsel gereinigt.

Seit 26 Jahren arbeitet sie schon im Museum und kennt jedes Ausstellungsstück ganz genau. Ihr fällt als Erste auf, wenn ein Bild auch nur ein paar Millimeter schief hängt - oder ein Exponat sogar fehlt. "Einmal ist eine Porzellanschale aus der napoleonischen Zeit gestohlen worden", sagt sie. In all den Jahren ist ihr nur ein einziges Missgeschick passiert: Mit einer Leiter war sie an einen Kronleuchter aus Murano-Glas gestoßen. "Dabei ging eine Blüte zu Bruch, die sich Gott sei Dank ersetzen ließ." (jla)

Putzdienst auf dem Friedhof: An ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz hat sich Cornelia Röll gewöhnt. Seit 2007 sorgt die 58-Jährige auf dem Werdauer Friedhof für Sauberkeit. Um 7.30 Uhr beginnt ihr Dienst. "Erst ist die Verwaltung dran und danach die Kapelle. Manchmal auch umgekehrt. Je nachdem, ob eine Beisetzung stattfindet", sagt die gelernte Technische Zeichnerin. Bevor die ersten Trauergäste kommen, soll die Abschiedshalle glänzen. Dass sie auch zwischen den Särgen im Untergeschoss wischen muss, gehört für Cornelia Röll zum Alltag. "Manchmal passieren allerdings auch ulkige Dinge. Da war schon mal jemand da, der hatte sich in der Beerdigung geirrt. Die fand nicht in Werdau, sondern in Leubnitz statt. Und es gab auch jemanden, der hatte in der Friedhofskapelle seinen Trauring verloren und war danach ganz aufgeregt."

Punkt 10 Uhr zieht Cornelia Röll die Gummihandschuhe aus und stellt den Putzeimer in die Ecke. Danach beginnt ihre zweite Schicht inder nur wenige Meter entfernten Umweltschule. Dort gibt sie für die Grundschüler das Mittagessen aus.(umü)