Silberstraße: Bruder von Leichtathletin Kristin Gierisch vermisst - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 06.02.2017



Wilkau-Haßlau OT Silberstraße. Die Polizei sucht derzeit nach dem 33-jährigen Kay Gierisch. Der Bruder der Leichtathletin Kristin Gierisch wird seit Sonntagmittag vermisst. Kay Gierisch ist geistig behindert und lebt in einer betreuten Wohneinrichtung an der Schneeberger Straße in Silberstraße, heißt es. Letztmalig wurde er laut Polizei am Sonntag um 13.34 Uhr am Haltepunkt Silberstraße gesehen als er in die Erzgebirgsbahn Richtung Zwickau stieg. Seither ist er unbekannten Aufenthalts.

Die Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem mit einem Fährtenhund, blieben bislang ergebnislos, dauern aber noch weiter an, teilten die Beamten mit. Kay Gierisch ist 1,65 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurze, blonde Haare und einen kleinen Kopf. Bekleidet ist er mit roter Steppjacke und Jogginghosen mit roten Streifen. Außerhalb seiner gewohnten Umgebung ist er den Angaben zufolge orientierungslos. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Zwickau, Telefon 0375/ 4284480.

Kristin Giersch hatte bereits am Sonntag auf ihrer Facebookseite um Hinweise zu ihrem vermissten Bruder gebeten. (fp)