Stadt Zwickau stellt Pläne für Weihnachtsmarkt vor

erschienen am 02.11.2016



Zwickau. Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Zwickau dauert zwei Tage länger als sonst. Das gab am Mittwoch Matthias Rose vom Veranstalter "Kultour Z" bekannt. Die 110 Verkaufsstände auf dem Hauptmarkt haben diesmal vom 22. November bis zum 23. Dezember geöffnet. Ansonsten wollen die Organisatoren an dem bewährten Konzept festhalten.

Bereits seit Dienstag schmückt der 21 Meter hohe Weihnachtsbaum den Hauptmarkt, einen Tag später hat der Aufbau der Weihnachtspyramide begonnen. Die Zwickauer Weihnacht gilt als einer der schönsten Adventsmärkte Deutschlands und wurde 2014 vom "Handelsblatt" bundesweit auf Platz fünf gewählt. (ael)