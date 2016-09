Stadt bemÃ¤ngelt Brandschutz: Hotel MÃ¤dler muss schlieÃŸen

Stadt bemängelt Brandschutz: Hotel Mädler muss schließen

Das Aus kam für die Pächterin völlig über- raschend. Die Gaststätte ist davon allerdings nicht betroffen.

Von Sara Thiel

erschienen am 22.09.2016



Zwickau. Es sollte ihr Neuanfang werden: Mit viel Herzblut und ihrem Ersparten hat Katrin Brandt das Hotel Mädler an der Wildenfelser Straße in Zwickau gepachtet und renoviert. Ihren Arbeitsplatz hat sie auf Ende September gekündigt, um endgültig als Selbstständige Fuß zu fassen. Seit vorgestern steht fest, dass das Hotel schließen muss.

Max Beier bestätigte gestern, dass das Hotel nicht den aktuellen Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Beiers Vater hatte das Gebäude 2008 ersteigert und als Gasthof wiederbelebt. Max Beier selbst betrieb die Gaststätte eine Zeit lang und ist dort noch im Hintergrund tätig. Dass die Probleme mit dem Brandschutz so schwerwiegend sein sollen, hätte er nie vermutet. "Als mein Vater das Haus übernahm, gab es Gespräche mit der Stadt, bei denen auch ein Bauingenieur mit am Tisch saß." Damals habe man gesagt bekommen, so lange sich am baulichen Zustand des historischen Gebäudes nichts ändert, sei alles in Ordnung.

Davon war auch Katrin Brandt ausgegangen. Und nun das. Sie muss acht der elf Zimmer schließen - doch lohne es sich kaum, für drei Zimmer ein ganzes Hotel offen zu lassen. Zumal die Pension auf der gegenüberliegenden Straßenseite schon seit Längerem nicht mehr im Betrieb ist und deswegen keinen Ausweich bietet. Die Pächterin steht vor dem Nichts - und sie muss noch ihre Angestellten bezahlen. "Das werde ich wohl von meinem privaten Geld nehmen müssen." In ihren Augen liegt das Versäumnis bei der Stadt: "Es gab zwar einen Bauplan, doch der wurde nie abgenommen." Dabei hätte es genug Gelegenheiten gegeben, immerhin hatte in den vergangenen Jahren mehrmals der Pächter gewechselt. Erst seit einiger Zeit läuft es dort wieder rund - sowohl in der Gaststätte, die eine asiatische Familie betreibt, als auch im Hotel, das laut Brandt zu 80 Prozent ausgelastet ist. Dass die Stadt das Hotel ausgerechnet jetzt, wo der Mädler wieder auf die Beine gekommen ist, schließt, kann sie nicht verstehen.

Rathaus-Pressesprecher Mathias Merz sagt dazu, dass die Mängel bei einer Brandverhütungsschau auffielen, wie sie in der Regel alle drei Jahre stattfinden. Die Frage, warum die Probleme erst jetzt aufgefallen sind, beantwortet er allerdings nicht. Das Bauordnungsamt sei nun dabei, mit dem Eigentümer eine Lösung anzustreben, so Merz weiter. Doch für die Pächterin steht fest, dass das wesentlich länger dauern wird als die Schließung des Hotels. Auch Max Beier glaubt nicht an eine Lösung über Nacht: "Da müssen wir richtig Geld in die Hand nehmen." Erste Gespräche mit einem Architekten habe es gestern gegeben. Der soll nun einen Plan erarbeiten und den dann dem Amt vorlegen.

Betroffen vom Einspruch der Stadt ist nur das Hotel. Der eigentliche Gasthof, der seit einiger Zeit als "Sun House" betrieben wird, bleibt wie gewohnt offen. Beier: "Die Gaststätte wurde auch begutachtet. Dort ist alles in Ordnung."