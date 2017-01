Stangengrün: Golf-Fahrer rast auf Kinder zu

erschienen am 11.01.2017



Stangengrün. Ein Golf-Fahrer ist am Dienstagvormittag auf der Irfersgrüner Straße in Stangengrün mit überhöhter Geschwindigkeit sowie gefährlich nah auf eine Gruppe Kinder zugefahren. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Alarmierte Polizisten trafen den 39-Jährigen in seiner Wohnung an. Der Mann musste aufgrund psychischer Probleme in ein Krankenhaus gebracht werden. (fp)