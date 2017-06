Starke Leistungen

Eine Schülerin punktet mit Englischkenntnissen. Eine Dramaturgin steht letztmals Rede und Antwort. Eine Bürgermeisterin übernimmt Staffelstab.

Judith Kubirske (16), Schülerin am Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg, ist vom sächsischen Landeswettbewerb Fremdsprachen mit einem ersten Preis zurückgekehrt. Den Preis erhielt sie in der Kategorie Englisch. Die Tatsache, dass sie trotz dieser Leistung nicht zum Bundesausscheid fahren wird, nimmt die junge Stangengrünerin sportlich. "Ich freue mich riesig über mein gutes Abschneiden, aber andere waren eben noch besser. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn nur die wirklich Besten zum Bundesausscheid fahren", sagt sie. Ungeachtet dessen will sie im kommenden Jahr wieder antreten, um dann vielleicht doch ein Ticket für die nächsthöhere Wettbewerbsstufe zu erringen. Judith Kubirske lernt nicht nur die englische Sprache, sondern auch noch Spanisch und Französisch. Was sie beruflich einmal machen möchte, steht derzeit noch nicht fest. "Vielleicht orientiere ich mich so in Richtung Physiotherapeutin oder etwas Ähnlichem. Es kann aber auch sein, dass es mich irgendwann in ein anderes Land zieht. Da kommen mir dann meine Sprachkenntnisse in jedem Fall zugute", sagt die 16-Jährige. (awo)

Dorothee Obst (46), Bürgermeisterin der Stadt Kirchberg, übernahm am Sonnabend von ihrem Meeraner Amtskollegen Lothar Ungerer den symbolischen Staffelstab für die Ausrichtung des nächsten regionalen Behindertentages des Landkreises Zwickau. Der soll in zwei Jahren in der Stadt der sieben Hügel stattfinden. "Wir werden diesen Tag in unser Borbergfest einbinden. Den passenden Rahmen hierfür bildet unser Familientag, der traditionell am Sonntag des Fest- wochenendes auf dem Programm steht", sagte die Rathauschefin. Einige der Veranstaltungspunkte könnten aus ihrer Sicht auch auf dem Areal der Freilichtbühne am Borberg durchgeführt werden. Als die Idee, den Behindertentag in Kirchberg auszurichten, an Obst herangetragen wurde, habe sie zunächst spontan ihr Interesse dazu bekundet. "Da mit der Übernahme des Staffelstabes aber auch eine Verpflichtung und das Einbringen entsprechender finanzieller Mittel verbunden ist, habe ich vor einer endgültigen Zusage natürlich das Votum des Stadtrates eingeholt", sagte sie. Auch die Kommunalvertreter hätten einhellig befürwortet, dass Kirchberg als Gastgeber des dann 8. Regionalen Behindertentages auftritt. (awo) Fürst Albert II. von Monaco (59) und Erfinder Harald Leitl aus Oberlungwitz kennen sich von der Umweltmesse "Monacology" im vorigen Jahr. Damals faszinierte Leitl mit seinen Solarkochern die Monegassen an seinem Messestand im Hafen von Monta Carlo. Der Fürst zeigte sich von seinen technischen Lösungen zur Nutzung der Sonnenenergie begeistert. Die Messe wird einmal jährlich insbesondere für Schulklassen veranstaltet. In diesem Jahr reiste Leitl mit einem Behandlungszimmer auf Rädern an. Der Anhänger für den Einsatz in entlegenen Gebieten Afrikas verfügt über eine eigene Strom- und Wasserversorgung, Batterie-Speichersystem, Klimaanlage, Behandlungsliege, Schrank für medizinisches Zubehör und Medikamente sowie einen Monitor, an dem die Messdaten verschiedener Körperfunktionen ablesbar sind. Fürst Albert schaute sich den Prototyp genau an, testete sogar die Liege. Eine Stunde lang informierte er sich am Messestand von Harald Leitl über die Technik und die Hilfsprojekte, die von der Erfindung profitieren sollen. (hpk)

Sophie Walz (34), Leitende Dramaturgin für Musiktheater, Ballett und Konzert des Theaters Plauen-Zwickau, stand einen Tag vor ihrem 34. Geburtstag zum letzten Mal Theaterliebhabern Rede und Antwort in der von ihr ins Leben gerufenen Reihe "Rede und Antwort". Diese fand in Kooperation mit dem Theaterförderverein "Caroline Neuber" monatlich im Haus der Sparkasse stattfand. Die gebürtige Ulmerin, die an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Bayerischen Theaterakademie Musiktheaterdramaturgie studierte, kam 2014 vom Anhaltischen Theater Dessau zum Theater Plauen-Zwickau und geht nun ans Theater Augsburg, von dem sie abgeworben wurde. Ihre letzte Arbeit am hiesigen Theater, die Doppeloper "Cavalleria rusticana/Der Bajazzo", feierte am 10. Juni Premiere in Plauen. In Zwickau wird sie erst nach der Sanierung des Gewandhauses aufgeführt, um alle bühnentechnischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Es kommen aber auch in der Übergangszeit ganz wunderbare Sachen auf die Zwickauer Theaterliebhaber zu. Als nächstes am 1. und 2. Juli die Musical-Gala "Sound of Music" am Schwanenteich. Ihr Nachfolger, André Mayer, wird die Reihe "Rede und Anwort", die Einblicke in neue Produktionen gibt, in der nächsten Spielzeit fortführen. (lth)