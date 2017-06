Stau nach zwei Unfällen mit Schwerverletzten am A72-Zubringer Hartenstein

erschienen am 17.06.2017



Hartenstein. Am Autobahnzubringer Hartenstein haben sich am Samstag innerhalb von vier Stunden zwei Unfälle mit mehreren Schwerverletzten ereignet. Laut Polizei wurden gegen 9.30 Uhr bei einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Zu dem Unfall kam es, als eine 78-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle zur A 72 nach links abbiegen wollte und dabei mit dem im Gegenverkehr befindlichen Skoda einer 53-Jährigen zusammenstieß. Der Skoda wurde durch den Aufprall noch gegen einen Kleintransporter geschoben. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt, der Beifahrer im Skoda erlitt leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro. Die S 255 wurde komplett gesperrt, wodurch es in Richtung Aue und auf beiden Autobahnabfahrten zum Rückstau kam. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hartenstein und Thierfeld sowie mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Keine vier Stunden später gab es an der Anschlussstelle Hartenstein den nächsten Unfall - nur wenige Meter von der ersten Unfallstelle entfernt. Dieses Mal kam ein Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seinem Wagen während der Abfahrt von der A 72 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenschildern. Der Mann wurde anschließend ärztlich betreut und ersten Informationen zufolge mit den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, durch die Kollision selbst wurden allerdings keine Personen verletzt. Die Autobahnausfahrt musste wegen der notwendigen Ölbeseitigung gesperrt werden, wodurch sich ebenfalls Rückstau bildete. Die Sperrung wurde etwa 13.15 Uhr wieder aufgehoben. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hartenstein und Thierfeld sowie Rettungsdienst und Polizei. (fp)