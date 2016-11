Stolpersteine sprechen wieder

An mehr als 20 Orten in Zwickau wurde gestern an verschleppte und ermordete Juden erinnert. Es fielen bewegende Worte.

Von Uta Pasler

erschienen am 10.11.2016



Zwickau. Nur langsam zeigt sich die Gravur auf dem Stein an der Zwickauer Bahnhofstraße 60: "Josef Hersch Gottesmann" steht darauf geschrieben. Druckvoll schrubbt Gerhard Sonntag aus St. Egidien mit dem gelben Lappen, der sich immer dunkler färbt, am Messing. Zahlen werden erkennbar, das Geburtsjahr des Mannes, der hier wohnte. Und sein Ende, 1942, im Krakauer Ghetto. Passanten gehen vorüber, keiner bleibt stehen. Einer guckt grimmig, als die Gruppe eine weiße Rose ablegt, eine Kerze anzündet und ein jüdisches Lied anstimmt.

25 Gedenksteine gibt es in Zwickau vor Wohnhäusern, in denen Juden lebten, die von den Nazis ermordet wurden, informiert der Bündnisgrüne Wolfgang Wetzel die Besucher der Gedenkveranstaltung am Georgenplatz. Es war seine Idee, das Gedenken an die Pogromnacht erstmals mit der Putzaktion zu verbinden. Am 9. November 1938 hatten die Nazis bundesweit Hunderte Synagogen in Brand gesteckt.

Drei Gruppen - angeführt von Wetzel, der Geschichtslehrerin Dorit Seichter und Linke-Stadtrat René Hahn - machen sich in der Dämmerung in drei verschiedene Richtungen auf, um den Schmutz der Stadt von den Erinnerungssteinen zu putzen. Wetzel hatte sogar bei der Auswahl der Politur darauf geachtet, dass sie keiner Firma entstammt, die jüdische Zwangsarbeiter beschäftigte. Sieben Frauen und Männer folgen ihm.

Auf die Putzidee war vor Jahren der Theaterjugendklub gekommen, erinnert Susanne Trauer an die erste Aktion. Dieses Mal macht der 18-jährige Somar Aleuns mit. Der Syrer lebt seit gut einem Jahr in Deutschland, hat jetzt eine Ausbildung als Altenpfleger begonnen. "Ich bin Moslem, habe aber keine Probleme mit anderen Religionen", sagt der junge Mann.

Zuvor hatten sich rund 100 Menschen am Georgenplatz 1 eingefunden, dem ehemaligen Polizeipräsidium (bis 1950), von dem aus zahllose Juden deportiert wurden. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke) forderte die Menschen auf, Fremdenfeindlichkeit in Sachsen klar entgegenzutreten. "Der 9. November 1938 war der Auftakt zur systematischen Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland." Parteien und Zivilgesellschaften hätten komplett versagt. Das dürfe sich nicht wiederholen, sagte sie. Zimmermann warnte mit Blick auf den vor fünf Jahren aufgeflogenen NSU vor Naziterror und forderte "einen öffentlichen Rahmen, um auch dieser Opfer zu gedenken." Pater Rudolf Welscher von der katholischen Nepomukgemeinde und Pfarrer Klaus Appel von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, stimmten ein, dass das Gedenken wichtig sei. Schon am Nachmittag hatten sich rund 30 Frauen und Männer auf dem Jüdischen Friedhof versammelt. Teils sehr emotionale mahnende Worte kamen von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) just an den Grabstätten der Zwickauer Juden.

Heinrich Flatow, dessen Stolperstein Wetzels Putzteam vor der Bachstraße 28 lesbar macht, war ein Begräbnis in Zwickau nicht vergönnt. Der 1875 Geborene musste am 28. März 1943 in Auschwitz sein Leben lassen.