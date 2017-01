Straßenbahn wirbt fürs Zwickauer Stadtjubiläum

erschienen am 09.01.2017



Zwickau. Eine Tatra-Straßenbahn mit dem Logo der 2018 anstehenden Feierlichkeiten zur urkundlichen Ersterwähnung Zwickaus vor 900 Jahren rollt seit Montag über die Gleise der Muldestadt. Die Tram mit der internen Nummer 940 gehört seit 1987 zum Fuhrpark der Städtischen Verkehrsbetrieb (SVZ) und wird auf allen Straßenbahnstrecken des Unternehmens zum Einsatz kommen. Erst am vergangenen Freitag wurden die Arbeiten am neuen Erscheinungsbild der Bahn in der betriebseigenen Lackiererei abgeschlossen. Nach der ohnehin notwendigen Neulackierung erfolgte das Aufkleben der Werbefolien.

"Die Kosten schlagen mit einem Betrag im kleineren vierstelligen Bereich zu Buche. Wir sehen darin unseren Beitrag für das Festjahr", sagte SVZ-Geschäftsführerin Anett Glöckner. Knapp 800.000 Kilometer hat die Tram 940 bereits auf dem Tacho stehen. Ob sie im kommenden Jahr passend zum Stadtjubiläum möglicherweise sogar die 900.000 schafft, bleibt abzuwarten und hängt vom Einsatz ab. (awo)