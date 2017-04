Streetfood-Markt: Zwickau duftet nach der ganzen Welt

erschienen am 31.03.2017



Der erste Streetfood-Markt der Region hat am Freitagnachmittag in Zwickau eröffnet. Noch bis Sonntag bieten auf dem Hauptmarkt Händler Köstlichkeiten aus aller Welt an. Es gibt Spezialitäten aus Spanien und Brasilien, aus Tibet und aus Israel. Dabei kommen auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten. Die meisten Portionen sind so handlich, dass man sie im Gehen essen könnte und im Magen noch Platz für weitere Kostproben bleibt. Selbst die englische Küche ist vertreten. Wer wirklich satt werden möchte, kann sich zum Nachtisch noch einen Schokoriegel im Backteig frittieren lassen. (sth)