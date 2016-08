Streit eskalierte - ein Verletzter

erschienen am 27.08.2016



Zwickau. Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag bei einem Streit im Bereich der Angerstraße/Tuchmacherdamm in Zwickau mit einem Messer leicht verletzt worden. Laut Polizei gerieten gegen 4 Uhr eine Frau und zwei Männer, die den Abend miteinander verbracht hatten, in die Auseinandersetzung, welche schließlich eskalierte. Hierbei soll der 34-jährige Tatverdächtige, der 1,22 Promille im Blut hatte, den 28-Jährigen mit einem Messer am Körper verletzt und mit einer Flasche geschlagen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Tathergang. (fp)