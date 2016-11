Streitpunkt: Wie lang wird das "O" im Ortsnamen gesprochen?

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Dörfer ihre Namen haben. Teil 24: Zschocken

Von Viola Martin

erschienen am 25.11.2016



Zschocken. Zschocken ist seit 1996 ein Ortsteil von Hartenstein. Doch wie erfolgt die korrekte Aussprache des Ortsnamens? An der Beantwortung dieser Frage scheiden sich die Geister. Dem "ck" geschuldet mit kurzem "o" oder eher Zschooocken? Ortschronist Lothar Stark plädiert für das kurze "o". "Das lange, mit dem viele den Ortsnamen heute aussprechen, ist dem sächsischen Dialekt geschuldet", sagt der 78-Jährige.

Wie das Dorf überhaupt zu seinem Namen kam? Lothar Stark berichtet, dass sich in alten Urkunden für Zschocken die Ortsnamen Scacken, Zackano, Czschakan, Schakan, Schocken und Schacken finden. Erst ab dem 17. Jahrhundert sei die heutige Schreibweise üblich. "Obwohl Zschocken eindeutig deutschstämmig ist, besitzt der Name slawische Wurzeln", sagt er. "Dem Namensforscher Professor Karlheinz Hengst, der an der Universität in Leipzig wirkte, verdanken wir umfangreiche Erkenntnisse über die Namensgebung." Demnach sei als slawische Ausgangsform das Wort Èakan anzusetzen. Es steht zum einen für "warten" und zum anderen wird darunter ein Bewaffneter mit Streitaxt verstanden. Stark vermutet, dass beide Bezeichnungen zutreffen.

Der Schlüssel für den slawischen Namen liege in der Frühgeschichte, sagt der Ortschronist. "Als Zeitzeuge ist unser Kirchturm erhalten geblieben. Er stand schon vor der deutschen Besiedlung und wird auch als Wehr- und Wachturm bezeichnet. Die bis zu zwei Meter dicken Mauern und die Schießscharten im oberen Teil künden von der Wehrhaftigkeit des Gebäudes." Lothar Stark berichtet, dass der Turm als eine Wegewarte von den slawischen Händlern eingerichtet und bewirtschaftet wurde, die auf der Salzstraße von Halle kommend bis nach Böhmen unterwegs waren. Er diente dem Schutz dieser Fuhrleute. Der Kirchturm sei früher sogar 13 Meter höher gewesen. 1618 stürzte aber der obere Teil ein und das Bauwerk erhielt die bis heute erhaltene barocke Haube. "Nicht abwegig ist die Vermutung von Professor Hengst, dass sich hier die lange gesuchte Zollstelle zur Erhebung des sogenannten böhmischen Zolls befunden hat", sagt Stark. "Die slawische Bezeichnung dieser Station ist sicher die Keimzelle für die Benennung der späteren deutschen Besiedlung. Leider gibt es aus der Frühzeit keine Unterlagen. 1701 ist durch den Brand des Pfarrgebäudes das so wertvolle Archiv vernichtet worden."

Der Hobbyhistoriker weiß, dass das alte Bauerndorf Zschocken wie viele weitere Ortschaften in der Region innerhalb der großen Besiedlungswelle im 12. Jahrhundert entstanden ist. Auf Anweisung des damaligen Kaisers Friedrich Barbarossa wurde das urwaldartige Gebiet urbar gemacht. Nicht zuletzt wollte man damit das Vordringen der Slawen eindämmen. Gekommen sind damals vor allem bäuerliche, landarme Franken, Thüringer und Westsachsen, die den Werbern gefolgt waren. "Bald gab es 58 Feuerstätten in Zschocken, die sich als zweireihiges Waldhufendorf entlang des Dorfbachs auf einer Länge von mehr als fünf Kilometern verteilten", hat Stark herausgefunden. Aus diesen entwickelten sich später stattliche Drei- und Vierseitengüter in Größe einer Hufe (20 bis 25 ha). Durch Erbteilung, Lückenbebauung und aufkommende Handwerksbetriebe verdreifachte sich die Anzahl der Feuerstätten in den nächsten 200 Jahren nahezu. "Zschocken wurde flächenmäßig das größte Dorf Sachsens, war wohlhabend und hatte eine vorbildliche Infrastruktur. Es wurde zu einer begehrten Kornkammer der Herrschaften in Wildenfels, Hartenstein, des Klösterleins Zelle und des Klosters Grünhain", erzählt Stark.

Für die Ersterwähnung des Dorfes sind zwei Fakten wichtig. 1173 wurde das Klösterlein Zelle bei Aue als Unterstift von St. Moritz in Naumburg errichtet und mit 60 Hufen ausgestattet, die auf frisch besiedeltes Land hinweisen. Neun lagen in Niederzschocken.

"Als relativ sichere Ersterwähnung von Zschocken gilt das Jahr 1219. Damals wurde von der Gräfin Berta von Groitsch, dem Oberhaupt des Kleingaus Zwickau, eine Zollstelle eingerichtet. Zur Beurkundung war ein Conradus de Schakan - also Conrad von Zschocken - unser erster bekannte Pfarrer, zugegen", so Stark.