Stuck und 100 Jahre alte Tapeten entdeckt

Das Haus Schlossstraße 4 in Wildenfels ist das hässliches Entlein zwischen all dem Sanierten im Schlossviertel. Doch schon jetzt zeigt sich: Auch darin steckt ein schöner Schwan.

Von Viola Martin

erschienen am 18.11.2016



Wildenfels. Die Container vor dem heruntergekommenen Gebäude kurz vorm Eingang zum Wildenfelser Schloss sind gefüllt mit morschem Holz und Bauschutt. Der hintere Teil des Hauses, das an den Schlossgarten grenzt, ist eingerüstet. Das Gemäuer steht jetzt mehr als fünf Jahren leer und drohte zu verfallen. Es ist der letzte unansehnliche Bau im Umfeld des Schlosses, dessen letzter Teil mit dem Nordflügel gerade saniert wird. Sowohl die frühere Brauerei nebenan als auch das ehemalige Amtsgericht schräg gegenüber sind bereits attraktiv hergerichtet worden und haben neue Nutzungen. Jetzt wird auch die Schlossstraße 4 gerettet. Eine halbe Million Euro will die Stadt in die Schönheitskur stecken und ein Domizil für das Mehrgenerationenhaus darin schaffen. 80Prozent der Gelder werden als Denkmalschutz-Fördermittel fließen.

"Wir sind beim Entkernen sowohl auf schöne als auch auf böse Überraschungen gestoßen", sagt Bürgermeister Tino Kögler (parteilos) und schließt die Haustür für einen kleinen Rundgang durch das Haus auf, in dem sich einmal das Rentamt und die Wohnung des Schlossgärtners befunden haben. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert. Erste Zeichnungen davon liegen von 1735 vor. Die alten Dokumente sind wichtig, um das Gebäude denkmalgerecht zu sanieren und neu in alter Schönheit erstrahlen zu lassen.

Gleich im Erdgeschoss zeigt der Stadtchef schöne Überraschungen. Als die Firma, die mit dem Entkernen beauftragt war, die Zwischendecken heruntergerissen hat, sind Stuckdecken zum Vorschein gekommen, genau wie historische Tapeten. "Die sind mehr als 100 Jahre alt", sagt Kögler. "Jetzt wirken die Räume gleich ganz anders." Zu sehen sind jetzt auch die oberen Rundbögen der früheren Fenster. Jetzt kommen den Originalen nachempfundene neue Fenster sowie nach alten Aufnahmen neu zu fertigende Außentüren rein. Nächste Woche zur Stadtratssitzung soll der Auftrag dafür vergeben werden.

Zum Vorschein gekommen ist beim Entkernen auch eine Ofennische. Außerdem haben die Arbeiter in der Küche der ehemaligen Gärtnerwohnung im Geschoss darunter Fließen mit der Aufschrift "Eigner Herd ist Goldes wert" entdeckt. Ein schon ganz schön alter Schlittschuh sowie Bierflaschen mit Schnappverschlüssen der Brauereien Bruno Meyer und Gebrüder Kütterer sind ebenfalls bei den Aufräumarbeiten zum Vorschein gekommen.

Auch Zeugnisse der jüngeren Vergangenheit wurden gefunden. So Zeitungen wie die "Junge Welt" und das "Neue Deutschland" von 1975 und eine "Freie Presse" vom 14./15.Juli 1984, in der die Rosenschau auf dem Schloss angekündigt wurde. Darüber hinaus Schulbücher und -hefte aus DDR-Zeiten. "Das alles werden wir nach der Sanierung ausstellen", verspricht der Bürgermeister. Die 2600 Gläser Eingewecktes und 600 Flaschen Spirituosen, Wein sowie Saft, die der letzte Mieter im Tonnengewölbe des Kellers zurückgelassen hatte, waren schon im Januar entsorgt worden.

Zu den bösen Überraschungen gehört, dass viel Holz im Dachbereich und in den Zwischenböden morsch oder verfault ist. Nachdem das entfernt wurde, kann man zurzeit vom Erdgeschoss aus in den Himmel schauen. Eine Zimmerei ist zurzeit dabei, die schadhaften Stellen auszubessern. Sage und schreibe 18 Kubikmeter neues Holz werden dabei verbaut werden. Wenn der Dachstuhl in Ordnung ist, kommen neue Schiefer drauf. Der Putz wird nach altem Vorbild zweilagig aufgebracht werden.

In dem alten Rentamt haben in den vergangenen fast 300 Jahren etliche Generationen gelebt und gearbeitet. Und mit dem Mehrgenerationenhaus, das frühestens Ende 2017 einziehen können wird, erfüllen dann wieder mehrere Generationen das Haus mit Leben. "Der Verein ,Kinderidylle', der das Mehrgenerationenhaus seit Jahren in Härtensdorf betreibt, leistet eine gute Arbeit. Mit dem Umzug hierher rückt die Einrichtung ins Stadtzentrum und bekommt bessere Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig gibt es eine sinnvolle Nutzung für das leer stehende Gebäude", sagt Tino Kögler.