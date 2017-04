Tage des Blauen Wunders endgültig gezählt

Die Tram-Haltestelle Eckersbach-Mitte ist nach dem Umbau künftig zu ebener Erde erreichbar. Die Verkehrsbetriebe erneuern zudem die Gleise.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 20.04.2017



Zwickau. Am 20. und 21. Mai, einem Wochenende, wird die Fußgängerbrücke "Blaues Wunder" im Zwickauer Stadtteil Eckersbach abgerissen. Das erfuhren etwa 70 Anwohner auf einer vom SPD-Ortsverein organisierten Informationsveranstaltung am Mittwoch. Die 1984 errichtete Stahlkonstruktion macht der Neugestaltung der Straßenbahnhaltestelle Eckersbach-Mitte Platz. Wie der Leiter des Tiefbauamtes Thomas Pühn sagte, sei nicht nur der fortschreitende Rost für die Entscheidung verantwortlich, sondern auch die Tatsache, dass bis 2022 alle Haltestellen barrierefrei erreichbar sein müssen.

Voraussichtlich ab dem 18. Mai wird die Sternenstraße für drei Wochen voll gesperrt. Die Haltestelle stadteinwärts wird in Richtung Komarowstraße verlegt und dazu ein Ersatzbahnsteig errichtet. Vor allem die Dauer der Sperrung gefällt nicht allen Eckersbachern, wie deutlich wurde. Die Umleitung werde jedoch so kurz wie möglich über Straßen des Wohngebietes geführt, beruhigte Pühn.

Nach dem Abriss werden die Flächen rechts und links der Sternenstraße neugestaltet. Da die hohen Zugänge zur Brücke nicht mehr benötigt werden, wird ein Teil des Erdreiches abgetragen. Von beiden Seiten der Straße führt der Weg dann über sechs Meter breite Treppen zum Fußgängerüberweg über den die Haltestelle oder die jeweils andere Seite erreicht werden kann. Für Rollstühle, Kinderwagen oder Rollatoren stehen Rampen mit Geländer zur Verfügung. Eine Ampel ist nicht vorgesehen, dafür ein Zebrastreifen.

Die Treppen finden einige Eckersbacher zu schmal, vor allem wenn sich Fußballfans vor oder nach einem Spiel dort drängen. "Für den Alltag reichen sie aus", sagte Pühn. Es sei dem Steuerzahler nicht zuzumuten überdimensionierte Treppen zu bauen, die alle zwei Wochen für eine halbe Stunde genutzt werden. Die Fußballfans beschäftigen die Anwohner noch aus einem anderen Grund: Große Menschenmassen, die den Fußgängerübergang nutzen, könnten den Verkehr längere Zeit zum Erliegen bringen. Das jedoch, so Pühn, sei eher ein Thema für die Polizei.

Die Straßenbahnen fahren, bis auf die Abrisstage, planmäßig, wie Peter Seidel von den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau (SVZ) sagte. Nur während der Sommerferien werden sie durch Busse ersetzt. Dann lässt die SVZ auf rund einem Kilometer die Gleise bis zur Wendeschleife erneuern. Im Anschluss daran will die Stadt, sofern Fördermittel zur Verfügung stehen, noch die Fahrspur stadteinwärts sanieren. Wie an den anderen Abschnitten der Sternenstraße wird es künftig zwischen Astronomenweg und Max-Planck-Straße nur noch eine Fahrspur geben, dafür wird ein Radstreifen angelegt. "Das hat sich bewährt", sagte Pühn. Mitte Oktober sollen allen Arbeiten abgeschlossen sein.