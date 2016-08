TatverdÃ¤chtige zu Graffitischmierereien in 21 FÃ¤llen ermittelt

Tatverdächtige zu Graffitischmierereien in 21 Fällen ermittelt

erschienen am 18.08.2016



Hartenstein. Die Polizei in Werdau konnte in den vergangenen Tagen 21 Fälle von Graffitischmierereien im Hartensteiner Stadtgebiet aufklären. Als Tatverdächtige ermittelten die Beamten eine Gruppe von drei jungen Männern und einer jungen Frau im Alter zwischen 16 und 20 Jahre.

Im Zeitraum vom 9. bis 11. August waren mit weißer und schwarzer Farbe Schriftzüge wie "187", "Wismut" oder "BSG" an öffentliche Einrichtungen und private Gebäude gesprüht worden. Durch Zeugenhinweise konnten die Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Zwei von ihnen trafen auf den Leiter des Ordnungsamtes und entfernten einen Teil der Farbe, hieß es. Der Sachschaden aller Taten wird auf 5000 Euro beziffert. (fp)