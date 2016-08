Tenneco schlieÃŸt BaulÃ¼cke: Neue ArbeitsplÃ¤tze entstehen

Tenneco schließt Baulücke: Neue Arbeitsplätze entstehen

An der Hilferdingstraße erweitert der Hersteller von Abgassystemen seine Produktion. Die Mitarbeiter dafür sucht er noch.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 31.08.2016



Zwickau. Es ist nur wenige Wochen her, da wurde hier noch geparkt. Damit ist es vorbei: Auf der 1400-Quadratmeter-Freifläche an der Ecke Reichenbacher/Hilferdingstraße tummeln sich seit Mitte August Bagger und Baumaschinen. Es handelte sich um eine der letzten noch unbebauten Stellen auf dem Werksgelände des Abgassystemherstellers Tenneco.

Friedrich Eger, Werkleiter bei Tenneco Zwickau, bestätigt: "Wir erweitern unsere Produktionsfläche. Das ist eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung eines neuen bedeutenden Projektes für einen namhaften Hersteller der Nutzfahrzeugindustrie. Die neuen Tätigkeiten umfassen Roboterschweißen und die Montage von kompletten Abgasanlagen für Nutzfahrzeuge."

Letztere sind - neben zeit- und passgerecht ans Band gelieferten Auspuffanlagen für die Golf- und Passat-Produktion bei Volkswagen in Mosel - ein weiteres Standbein des Betriebs. Und schon jetzt eine seiner Spezialitäten. Die hochkomplexen Aggregate, die von außen eher Kühlschränken als Auspuffrohren ähneln, werden in enger Kooperation mit den Fahrzeugherstellern entwickelt. Das geschieht nach aktuell gültigen Abgasnormen. In hochautomatisierten Fertigungsverfahren werden die Abgasanlagen hergestellt. Sichtbar sind sie bei fertigen Lastzügen zwischen Führerhaus und Auflieger auf Radniveau.

Die jetzt geplante Erweiterung der Produktionsfläche, zu deren Investitionssumme Tenneco nichts sagt, soll auch eine Erweiterung der zurzeit 274 Mitarbeiter und 40 bis 50 Leiharbeiter umfassenden Belegschaft nach sich ziehen: "Es wird erwartet, dass etwa 25 bis 35 neue Arbeitsplätze sowohl in der Fertigung als auch in der Verwaltung geschaffen werden", so Eger. Zu den geforderten Qualifikationen der "Neuen" macht er noch keine Aussage. Ebenso wenig zu dem Auftraggeber, für den die neue Produktionshalle entsteht. Gemäß den Planungen soll in der neuen Werkshalle die Produktion in der ersten Jahreshälfte 2017 starten.

Als vormaliger VEB Hazet, Anlagenbauer für die Keramikindustrie, hatte der Betrieb an der Hilferdingstraße sich 1984 auf Ministerratsbeschluss zum Zulieferer für den VEB Sachsenring umprofiliert und baute Sitzgestelle, Hilfs- und Fondslehnenrahmen für den Trabant. 1991 vom pfälzischen Abgassystemhersteller Gillet übernommen, folgte 2004 wiederum dessen Übernahme durch den US-Konzern Tenneco mit weltweit 30.000 Mitarbeitern. Als einziger Tenneco-Standort verfügt Zwickau über eigenen Vorrichtungs- und Prototypenbau.