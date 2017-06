Theater Plauen-Zwickau: Leo Siberski wird Generalmusikdirektor

erschienen am 07.06.2017



Zwickau. Leo Siberski wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau. Er tritt die Stelle ab der kommenden Spielzeit an. Das teilte das Theater Plauen-Zwickau am Mittwoch mit.

Siberski studierte an der Berliner Hochschule für Musik Hanns-Eisler und wirkte an der Staatsoper Berlin. 2007 debütierte er an der Semperoper Dresden mit "Die Zauberflöte" und dirigierte die deutsche Erstaufführung der Oper "Der Sturm von Zdenek Fibich". Von 2011 bis 2015 wirkte er als stellvertretender Generalmusikdirektor und 1. Kapellmeister am Theater Kiel. In Plauen und Zwickau dirigierte er bereits im April das 6. Sinfoniekonzert. (fp)