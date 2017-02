Theater um das Puppentheater

Seit Monaten arbeitet die Einrichtung ohne Kontrollgremium. Zuletzt scheiterten die Aufsichtsratswahlen gleich zweimal im Stadtrat - mit teils skurrilen Begründungen.

Von Michael Stellner

erschienen am 03.02.2017



Zwickau. Das Zwickauer Puppentheater hat den Trägerwechsel vom Theater Plauen-Zwickau zur städtischen Gesellschaft Kultour Z. im vergangenen Sommer besser verkraftet als erwartet. Das bescheinigen dem Haus Beobachter und alte Weggefährten wie der langjährige Direktor Heinrich Schulze. Doch während die Künstler mit den neuen Strukturen offenbar wunderbar zurechtkommen, zeigt sich die Politik in Zwickau damit überfordert: Seit Juni 2016 sind schon mehrere Versuche gescheitert, einen Aufsichtsrat zu bilden.

Juristisch bleibt das zwar ohne Strafe, allerdings ist das Kontrollgremium durch den Gesellschaftsvertrag vorgeschrieben. Die Stadt Zwickau hat Geld in das Puppentheater investiert und will folglich mitbestimmen. Darüber hinaus hat man sich längst auf die Mitglieder geeinigt: zwei Vertreter der CDU, je ein Vertreter von Linken und SPD, dazu ein Mitarbeiter aus der Verwaltung. Dennoch zieht sich die Wahl in die Länge. Die jüngste Pleite in der Stadtratssitzung vor einer Woche begleiteten Ratsmitglieder mit Augenrollen und Unmutsbekundungen. Die Gründe für das Scheitern werden immer skurriler.

Die jüngste Wahl scheiterte an den Stimmenthaltungen von Julia Drechsel (Bürger für Zwickau) und Karl-Ernst Müller (CDU). Drechsel kann das im Nachhinein selbst nicht so recht erklären. "Mir war der Verlauf ja bekannt, aber mir kamen in diesem Moment einfach Hintergedanken auf", sagt sie. Man könnte doch geheim wählen und jedem die Möglichkeit geben, sich aufstellen zu lassen. Deswegen habe sie spontan entschieden, sich zu enthalten. Stichhaltig sind diese Bedenken nicht, denn es bestand durchaus die Möglichkeit, andere Personen vorzuschlagen sowie eine geheime Wahl zu beantragen.

Karl-Ernst Müller, der als Zweiter mit seinem Stimmverhalten die Wahl scheitern ließ, dachte sich dabei noch weit weniger. "Das Abstimmen war ein reines Versehen", gibt Müller zu. "Im hinteren Teil wird viel gequasselt und derartige Abstimmungen sind selten." Müllers Fraktionschef Thomas Beierlein äußerte sich auf "Freie Presse"-Anfrage bisher nicht zu dem Vorgang.

Im Dezember war die in der damaligen Stadtratssitzung anberaumte erste Aufsichtsratswahl an der AfD gescheitert. Fraktionsvorsitzender Sven Itzek kritisiert, dass die Besetzung des Aufsichtsrats nach Parteibuch und nicht nach Eignung erfolgt. Deshalb habe man damals die Zustimmung verweigert. Die einzige Folge des unbesetzten Gremiums aus seiner Sicht: "Spart Sitzungsgelder", sagt Itzek. Wieso aber hat die AfD beim jüngsten Versuch vor einer Woche ihr Stimmverhalten geändert und mit "Ja" votiert? "Um dann nötige Wahlen und damit Sitzungszeit-Sitzungsgeld im Stadtrat zu vermeiden", sagt Itzek.

Der ganze Ärger hat noch dazu eine Vorgeschichte. Ursprünglich hatte der Stadtrat schon im Juni 2016 beschlossen, dass die Fraktionen die Aufsichtsratsmitglieder benennen. Dem Rathaus erschien das als probates und gängiges Mittel. Nicht aber dem Chemnitzer Registergericht, das den Beschluss verwarf und anstatt der Benennung richtige Wahlen verlangte. Ein neuer Termin dafür ist noch nicht bekannt.