Thierfeld: Auto prallt gegen Strommast

erschienen am 13.10.2016



Hartenstein OT Thierfeld. Ein VW ist am Donnerstagnachmittag auf der Hartensteiner Straße in Thierfeld gegen einen Strommast gefahren, der daraufhin kippte.

Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Thierfeld kam zum Einsatz und sicherte Unfallstelle und Mast. Am Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt. Die Hartensteiner Straße musste voll gesperrt werden. (fp)