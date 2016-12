Tod in der Bank: Polizisten angeklagt

Fast anderthalb Jahre Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gipfeln in einen Prozess gegen vier Beamte. Sie sollen einen 27-Jährigen so am Boden fixiert haben, dass er keine Luft mehr bekam.

Von Uta Pasler

erschienen am 17.12.2016



Zwickau. Der mysteriöse Todesfall eines 27-Jährigen in einer Zwickauer Bankfiliale im Juli 2015 landet vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und klagt vier Polizeibeamte wegen fahrlässiger Tötung an. Das teilte Jürgen Pfeiffer, Vizesprecher der Behörde, gestern mit.

Axel Schweppe, der Anwalt der Mutter des Verstorbenen, äußerte sich gestern positiv überrascht, dass seine Bemühungen nicht vergeblich waren und nun in einer Hauptverhandlung geklärt werden kann, ob es sich nicht doch um Totschlag handelt. "Für uns steht dieser Vorwurf noch im Raum."

Fast anderthalb Jahre hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt. Schweppe kritisierte, dass die Zielrichtung der Untersuchungen zu stark auf den Drogen- und mutmaßlichen Anabolikakonsum des 27-Jährigen und weniger auf die ihm zugefügte polizeiliche Gewalteinwirkung gelenkt wurde. Auf Antrag Schweppes hatte die Behörde ein drittes medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben. "Sicher haben wir der Staatsanwaltschaft damit auf die Sprünge geholfen", schätzt Schweppe ein.

Was genau an jenem Morgen des 24. Juli 2015 in der Filiale der Commerzbank am Dr.-Friedrichs-Ring 1 passiert ist, könnte nun im Zuge einer Hauptverhandlung am Landgericht geklärt werden. An jenem Tag soll sich der 27-Jährige - muskelbepackt und laut Staatsanwalt sehr aggressiv - massiv gegen einen polizeilichen Platzverweis gewehrt haben. Vier Beamte überwältigten ihn. Ihnen wird nun zur Last gelegt, den Mann über mehrere Minuten in Bauchlage fixiert zu haben, ohne ihm Gelegenheit zum freien Atmen zu geben. Der Mann starb an Herz-Lungen-Versagen. Pfeiffer zufolge litt das Opfer - wie später bekannt wurde - an einer Herzerkrankung und hatte an jenem Tag Drogen und Medikamente intus. Diese Faktoren seien mit Ursache für den Eintritt des Todes, so der Staatsanwalt. Konkret soll es Crystal gewesen sein, was die Rechtsmediziner nachweisen konnten.

Die Polizisten waren von der Sicherheitszentrale der Bank in Frankfurt (Main) zu Hilfe gerufen worden, nachdem der polizeibekannte junge Mann im Selbstbedienungsbereich der Filiale den Notknopf gedrückt und mehrfach gegen den Geldautomaten getreten hatte. Der Polizistin, die als fünfte Einsatzkraft bei dem Vorfall dabei war, konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Die Ermittlungen gegen sie sind Staatsanwalt Pfeiffer zufolge jetzt eingestellt worden. Wann der Prozess gegen ihre Kollegen stattfindet, ist noch nicht klar. (mit tk)