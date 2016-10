Ton- und Filmaufnahmen zur Ratssitzung morgen untersagt

Nach den Tumulten im September reagiert die Rathaus-Spitze mit verschärften Regeln für Besucher des Bürgersaals. Und das soll noch nicht alles sein.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 26.10.2016



Zwickau. Die Zwischenfälle bei der September-Stadtratssitzung in Zwickau haben Konsequenzen. Zum einen wurde gegen eine Person ein Hausverbot verhängt, zum anderen gibt es zur nächsten Sitzung des Gremiums, die morgen über die Bühne geht, eine Art Benutzungsordnung. Sie soll an markanten Stellen ausgehängt werden. "In und mit dieser werden Ton- und Filmaufnahmen durch Besucher untersagt", so Rathaus-Pressesprecher Mathias Merz. Die Regelung gelte nur für Besucher. So können Journalisten, etwa die Mitarbeiter von TV Zwickau, auch weiterhin die Sitzung filmen.

Zur Ratssitzung vor einem Monat hatte es auf der Tribüne des Bürgersaals eine Rangelei gegeben. Ein Mann soll einen jungen Gast ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin wurde er von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) des Saales verwiesen. Da er nicht reagierte, trugen ihn Polizisten nach draußen. Aus Protest über den Einsatz verließ die AfD-Fraktion den Ratssaal - und erntete dafür von vielen Seiten Kritik. Die Tumulte waren von Besuchern gefilmt und ins Netz gestellt worden.

Obwohl der Vorfall bereits einen Monat zurückliegt, schlagen die Wellen noch immer hoch. Die Kritik der AfD richtet sich bis heute vor allem gegen die Stadtchefin als Versammlungsleiterin. "Die AfD stört sich an der Tatsache, dass nicht alle Zuschauer zum Gehen aufgefordert worden waren oder wenigstens zum Beschuldigten auch der Beschuldigende", heißt es in einer Stellungnahme. Linken-Stadtrat Bernd Rudolph, zugleich Vorsitzender der Bezirksgruppe der Polizeigewerkschaft, sagt hingegen: "Wer theatralisch den Sitzungssaal verlässt, trägt nicht zur Lösung der Probleme bei."

Die Fraktion Bürger für Zwickau/Grüne fordert für die Zukunft ein beherzteres Eingreifen der Ordnungskräfte - dies hätte schon bei den Stadtspaziergängen im Sommer passieren müssen, bei denen filmende Störer mehrfach ihr Unwesen getrieben hatten. "Es kann nicht sein, dass sich Bürger eingeschüchtert oder bedroht fühlen. Wir halten eine gezielte Schulung der Ordnungskräfte, insbesondere auch der Führungsebene, für angezeigt", so Fraktionschef Tristan Drechsel. Rathaus-Sprecher Merz widerspricht: "Die Vorwürfe gegenüber Mitarbeitern des Ordnungsamtes teilen wir nicht." Die polizeilichen Ermittlungen zu den Tumulten im September sind laut Pressesprecherin Anett Münster noch nicht abgeschlossen.

Zur Stadtratssitzung morgen ab 16 Uhr werden erneut Ordnungsamtsmitarbeiter im Einsatz sein, so Mathias Merz. Zugleich kündigte er einige Änderungen diesbezüglich an - nannte aus Sicherheitsgründen aber keine Details. Darüber hinaus soll die Geschäftsordnung des Stadtrates geändert werden. Dazu will sich Pia Findeiß noch externen juristischen Rat einholen. Frühestens im Dezember sollen die Vorberatungen im Fachausschuss beginnen.