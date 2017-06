Toter Junge aus Culitzsch nicht mit anderen gefundenen Babys verwandt

DNA-Untersuchung bringt Gewissheit - Kripo prüft Hinweise von Bürgern

Von Gabi Thieme

erschienen am 13.06.2017



Culitzsch. Das tote Baby, das am 1. Juni auf einer Wiese im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch gefunden wurde, ist nicht mit den in Schwarzenberg und im tschechischen Rotava gefundenen toten Säuglingen verwandt. Das hat die DNA-Untersuchung des Babys ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Zwickau mit. "Auch ein Zusammenhang mit anderen bekannten Fällen kann ausgeschlossen werden", sagte Staatsanwältin Ines Leonhardt. Die Ermittlungen würden durch eine bei der Kriminalpolizeiinspektion Zwickau aufgestockten Mordkommission geführt. Sie überprüft derzeit die aus der Bevölkerung eingegangenen Hinweise, die vor allem zur Mutter des Kindes führen sollen.

Bei dem toten Baby handelte es sich um einen Jungen, der schon vier bis sechs Wochen zuvor durch noch ungeklärte Umstände zu Tode kam. Er lag in einer Plastiktüte, die ein Landwirt beim Mähen seiner Wiese unter einem Baum nahe der Ortsverbindungsstraße Wilkau-Haßlau-Kirchberg entdeckte. Das darin verborgene Baby war teilweise verwest, was die Ermittlungen erheblich erschwert. Der Fundort lag etwa 30 Kilometer von dem in Schwarzenberg entfernt, wo 2011 ein toter Junge in einer Plastiktüte in einem Altkleidercontainer entdeckt wurde. 15 Monate später fand man seinen toten Bruder in Böhmen.