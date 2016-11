Tram-Abstimmung endet im Desaster

Der Zwickauer Stadtrat sollte gestern zwischen zwei Anträgen entscheiden: Für oder gegen die Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Am Ende kam alles ganz anders.

Von Michael Stellner

erschienen am 25.11.2016



Zwickau. Als die quälende Debatte endlich nach knapp drei Stunden zu einem Ende kommen soll, beantragt Ute Brückner eine Auszeit. Die Fraktionschefin der Linken will, dass sich ihre Mannschaft noch einmal bespricht. Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Linke) stößt dazu und redet auf die Stadträte ein. In diesen zehn Minuten fällt die Entscheidung, beide Vorschläge, die an diesem Abend zur Zukunft der Tram gemacht wurden, zu Fall zu bringen. Das Chaos ist perfekt.

Eigentlich sollte der Stadtrat gestern entscheiden, ob die Straßenbahnlinie zum Bahnhof erhalten bleibt oder ob sie eingestellt wird. Dass er gegen beides stimmt, war nicht zu erwarten gewesen. Die Debatte hatte zuvor Zwickau wochenlang bewegt. Die Kräfteverhältnisse im Stadtrat spiegeln die Meinung vieler Zwickauer nicht wider. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, für 20 Millionen Euro die Tramverbindung zum Bahnhof auszuweiten und in den Umbau des Bahnhofsvorplatzes sowie den Bau eines Teilstücks der Innenstadttangente einzupassen. Die Linken aber brachten in gleich zwei beratenden Ausschüssen diese Pläne zu Fall.

Während des mehrstündigen Schlagabtauschs im Stadtrat kommen gestern erneut alle bereits bekannten Argumente noch einmal auf den Tisch. Vor allem die Gräben in der gespaltenen CDU-Fraktion treten offen zu Tage, als Fraktionsvize und Tram-Gegner Michael Luther in einem Redebeitrag öffentlich seinen Vorsitzenden und Tram-Befürworter Thomas Beierlein vorführt.

Noch gespaltener sind am Ende die Linken. Als es nach der selbstverordneten Auszeit darum geht, über die Einstellung der Straßenbahnlinie abzustimmen, lassen ausgerechnet sie ihren eigenen Vorschlag kentern. "Ich stand heute vor der Entscheidung: Überzeugung oder Loyalität", sagt Fraktionsmitglied Martin Wieth später. Er entscheidet sich für seine Überzeugung und damit für die Tram. Mit 20:22 Stimmen fällt der Antrag durch. Die Befürworter jubeln.

Nur Minuten später herrscht gespenstische Stille im Saal. Auch der Vorschlag der Verwaltung, die Bahn beizubehalten, geht mit 19:24 Stimmen baden. Die Folge: Alles bleibt vorerst, wie es ist. Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn ist zunächst sprachlos. Sagt dann aber, nun werde er an Vorschlägen arbeiten, wie er den Wunsch nach Beibehaltung der Tramlinie in ein finanziell übersichtlicheres Projekt gießen kann. Die SPD verteilt vorgefertigte Pressemitteilungen, in denen sie einen Bürgerentscheid fordert. Und OB Pia Findeiß (SPD) kündigt sofort an, Widerspruch einzulegen. Alles ist beschlossen, nichts entschieden.