Tram-Befürworter machen mobil

Um das drohende Aus für die Straßenbahnlinie zum Hauptbahnhof abzuwenden, wollten gestern die Anhänger mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Von Michael Stellner

Zwickau. Der Infostand ist zwar bestens bestückt, aber die großen Debatten bleiben aus. Fast allen Passanten, die stehen bleiben, geht es so wie dem 73-jährigen Rentner Klaus Herberger. "Ich will, dass die Linie bleibt", sagt er. "Die Straßenbahn ist bequemer als der Bus. Ich nehme sie oft." Auf einer Liste macht jemand einen Strich bei "Ja". Nach nur eineinhalb Stunden stehen dort 46 Striche. "Nein" hat zu dem Zeitpunkt noch keiner gesagt.

Es geht um die Frage, ob die Straßenbahnlinie zum Zwickauer Hauptbahnhof erhalten bleibt, oder ob die Strecke nur noch mit Bussen bedient wird. Am Donnerstag soll der Stadtrat darüber entscheiden. Die Weichen stehen auf Einstellung. Die Gegner der Tramlinie haben voraussichtlich eine knappe Mehrheit.

Zu den Gegnern der Linie gehört die Mehrheit bei CDU und Linken sowie die gesamte AfD-Fraktion. Letztere musste sich schon Fragen des Landesverbands gefallen lassen, ob sie denn tatsächlich gemeinsame Sache mit der Linksfraktion machen will. "Hier geht es aber nicht um Bundespolitik, sondern um Stadtentwicklung", sagt AfD-Fraktionsgeschäftsführer Frank-Frieder Forberg.

Auf der Seite der Befürworter der Bahnhof-Tram treffen sich gestern am Infostand an der Inneren Plauenschein Straße unter anderem Stadträte von CDU, SPD und Grünen. Organisator Karl-Ernst Müller (CDU) gehört mit seiner Haltung zur Minderheit in der Fraktion, genauso wie Christiane Drechsel und Frieder Hähner-Springmühl.

"Wenn die Entscheidung so kommt, dass die Bahn tatsächlich eingestellt wird, sehe ich die gesamte Innenstadttangente als gefährdet an", sagt Hähner-Springmühl. Ein Teil der Trasse, die das Zentrum vom Verkehr entlasten soll, ist derzeit noch Bestandteil der Planung, die das Tiefbauamt für die Straßenbahn aufgestellt hat. Dabei nimmt die Tram in dem Ansatz etwa 6 Millionen Euro ein, die weiteren 14 Millionen Euro würden für den besagten Tangentenabschnitt sowie für den Bahnhofsvorplatz verwendet. Wenn der Stadtrat diese Planung kippt, glaubt Hähner-Springmühl nicht, dass jemand sie noch einmal separat aufgreift. "Wahrscheinlich ist die Tangente dann einfach weg", sagt er.

Auch Wolfgang Steinforth plädiert entschieden für den Erhalt der Bahn. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) hält die Tram für eine wichtige Zukunftsinvestition. Er glaubt, dass bei besserer Anbindung die Fahrgastzahlen rasch steigen würden. "Wir wollen in Zwickau nicht das Alleinstellungsmerkmal haben, eine Straßenbahn zu besitzen, die nicht zum Hauptbahnhof fährt."

Steinforth bestätigt, dass ihm ein internes Gutachten bekannt ist, wonach die SVZ ohne die Bahnhof-Tram etwa 200.000 Euro im Jahr einsparen könnte. Darauf verweisen Gegner der Linie mitunter. Steinforth nennt es ein "Gefälligkeitsgutachten" und zweifelt an der Summe.

Plötzlich ist es dann am Infostand mit der Ruhe vorbei. Fünf Musiker bauen direkt nebenan auf und fangen an, von Jesus zu singen. "Wer Ohren hat, zu hören, der höre", ruft ein Mann mit südtiroler Akzent. Er erzählt, dass nur der Herr die Rettung garantieren könne. Im übrigen sei er für das Licht. "Wir auch", sagt Wolfgang Steinforth. Die Passanten werden merklich weniger.