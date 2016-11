Tram in Zwickau: Oberbürgermeisterin widerspricht Stadtrat

erschienen am 28.11.2016



Zwickau. Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hat Widerspruch gegen die Entscheidung des Stadtrates zur Zukunft der Straßenbahnlinie zum Bahnhof eingelegt. Findeiß sieht die Stadt durch den Beschluss benachteiligt. Das Thema wird am 15. Dezember erneut im Stadtrat behandelt. Der Stadtrat hatte am vergangenen Donnerstag entschieden, die Straßenbahnlinie zum Hauptbahnhof zwar nicht einzustellen, sich aber gleichzeitig gegen den Ausbau gestellt, der vom Rathaus empfohlen wurde. (ael)