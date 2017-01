Trotz Haftbefehls: Einbrecher weiter auf der Flucht

Ein Teil der Diebesbande, die die Region über Monate in Atem gehalten hatte, ist der Polizei inzwischen bekannt. Die Täter könnten festgenommen werden, doch es gibt ein Problem.

Von frank Dörfelt

erschienen am 11.01.2017



Zwickau. Kriminalisten kennen eine Weisheit: "Ein Mord ist in der Regel einfacher aufzuklären als ein Einbruch." Ein Mörder hinterlässt in den meisten Fällen Spuren, die zu seiner Verhaftung führen. Bei Einbrechern ist die Lage schwieriger. Das bekommt seit Monaten auch die Ermittlergruppe "Terrasse" zu spüren. Die Polizisten können die Akte zu der Einbruchsserie, die von Oktober 2015 bis Frühjahr 2016 die Region in Atem gehalten hatte, noch immer nicht schließen. "Die Täter sind bekannt, es gibt Haftbefehle, doch wir wissen derzeit nicht, wo sie sich aufhalten", sagte Anett Münster, Pressesprecherin der Polizeidirektion Zwickau. "Bisher konnten wir keinen der ausgestellten Haftbefehle vollstrecken."

143-mal war die Diebesbande bevorzugt über die Terrasse durch Aufbrechen von Fenstern oder Türen in Einfamilienhäuser eingestiegen, hatte dabei Beute im Wert von rund 310.000 Euro gemacht und Sachschaden von rund 90.000 Euro hinterlassen. Lag der Schwerpunkt zunächst auf Wilkau-Haßlau und Zwickau, so erweiterten die Täter ihr Gebiet dann unter anderem auf Werdau, Crimmitschau und Glauchau bis nach Hohenstein-Ernstthal.

gefilmt. Fingerabdrücke und DNA-Spuren führten die Ermittler schließlich zu den Namen der Täter.

Da trotz feststehender Identität die Voraussetzungen für eine konkrete Zielfahndung fehlen, bleibt der Polizei nur die Chance, die Kriminellen entweder auf frischer Tat zu stellen oder sie über eine Personenkontrolle zu erwischen. "Alle Streifendienste und auch die Kripo halten während ihres Dienstes nach den Beschuldigten Ausschau", sagte Münster. Mehr Möglichkeiten habe die Polizei nicht.

Kriminelle wissen in der Regel um die eingeschränkten Möglichkeiten der Polizei - besonders, wenn es sich um zentral geführte Banden handelt. "Deren Hintermänner wissen genau, wie man die Bandenmitglieder vor der Polizei versteckt", sagte ein Ermittler. "Das macht es für uns nicht leichter." Da bei der Einbruchsserie die Spuren nach Osteuropa führen, ist der Bewegungsradius der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit noch größer.

Zwar ist die große Einbruchsserie inzwischen vorüber. Dennoch kommt es gelegentlich zu Straftaten, die durchaus die Handschrift der Bande tragen. Dabei könnte es sich zwar auch um Nachahmungstäter handeln, dennoch hoffen die Ermittler, dass sich zumindest einzelne Täter der Bande noch in der Region aufhalten und nun möglicherweise auf eigene Rechnung arbeiten.