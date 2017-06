US-amerikanische Schüler entdecken Zwickau

erschienen am 06.06.2017



Zwickau. Eine kleine Gruppe Austauschschüler aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky ist derzeit zu Gast am Käthe-Kollwitz-Gymnasium Zwickau. Die jungen Leute waren sehr gespannt auf die Reise in eine für sie neue Welt. Denn obwohl sie in einem riesigen Land leben, fühlen sie sich kulturell isoliert, sagte am Dienstag die 15-jährige Gracie Duncan. Ihr erster Eindruck von Zwickau: "Hier ist alles ganz anders. Und irgendwie auch besser."

Die Schüler werden am Gymnasium lernen, aber auch Ausflüge unternehmen, unter anderem nach Dresden und Weimar. (sth)