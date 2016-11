Unfälle mit Straßenbahn: Bremsweg ist großes Problem

Laut einer Studie gehört Zwickau zu den zehn gefährlichsten Städten mit Tram in Deutschland. Erst am Freitag war ein Mann ums Leben gekommen.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 03.11.2016



Zwickau. Rund elf Millionen Fahrgäste befördern die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) pro Jahr mit ihren Bussen und Bahnen. Allein die Trams legen nach Unternehmensangaben 1,1 Millionen Kilometer jährlich zurück. Gemessen daran ist die Zahl der Unfälle gering.

Dennoch kommt eine Studie jetzt zu dem Ergebnis, dass Zwickau - bezogen auf die Streckenlänge des Straßenbahnnetzes - zu den gefährlichsten Tramstädten in Deutschland gehört. Ein Wissenschaftler-Team der Bauhaus-Universität Weimar hat im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer die Tram-Karambolagen der Jahre 2009 bis 2011 unter die Lupe genommen. Datengrundlage waren nach Angaben eines Pressesprechers die polizeilichen Unfallaufnahmen. Die Ergebnisse: Laut der Studie gab es in Zwickau im Untersuchungszeitraum durchschnittlich 0,48 Getötete und Schwerverletzte auf jedem der rund 20 Streckenkilometer. Zehn Schwer- und 26 Leichtverletzte wurden insgesamt gezählt. Damit liegt Zwickau auf Platz zehn der gefährlichsten Tram-Städte. Zum Vergleich: In Karlsruhe liegt dieser Wert bei 0,9 (Platz eins), in Chemnitz bei 0,65 (Platz vier), in Dresden bei 0,49 (Platz neun). Insgesamt 58 Städte wurden untersucht.

Dass der Untersuchungszeitraum schon recht weit zurück liegt, begründet der Pressesprecher mit der Dauer eines normalen Forschungsvorhabens. "Auf eine einzelne Stadt betrachtet, gibt es nur wenige Unfälle. Die Forscher haben deshalb nach Parallelen in verschiedenen Städten gesucht", so Sprecher Siegfried Brockmann. Ziel sei es unter anderem gewesen, Maßnahmen zu entwickeln, um Unfälle zu vermeiden. "Wir wollen die Straßenbahn nicht verteufeln, aber auf Defizite hinweisen, etwa die unterirdische Bremsung", so Brockmann.

Weil eine Straßenbahn sehr schwer ist, braucht sie lang, um zu stoppen - viele unterschätzen das, es kommt zu Unfällen. In Zwickau ist erst am Freitag ein Mann von einer Tram überfahren worden. Er starb. "Die Umstände sind noch unklar", so Polizeisprecherin Anett Münster. Aktuelle Unfallzahlen im Detail gibt SVZ-Chefin Anett Glöckner nicht preis. Es handele sich um interne Unternehmensdaten. Sie sagt aber: "Die Zahl der schwer verletzten Personen nach Unfällen mit der Straßenbahn schwankt jährlich zwischen null und zwei Personen." Den letzten tödlichen Unfall habe es 2012 gegeben - ein Fahrgast war beim Aussteigen von einem Auto erfasst worden.

"Grundsätzlich ist die Straßenbahn ein sehr sicheres Verkehrsmittel", so Glöckner. Und: Das Unternehmen tue einiges, um Unfällen vorzubeugen. So werde bei größeren Bauprojekten - wenn es die Platzverhältnisse zulassen - zumindest ein besonderer Bahnkörper für die Tram durch den Einbau eines höheren Bordes errichtet. Beispiel: das Bauprojekt zwischen Talstraße und Amseltal. Gemeinsam mit dem Tiefbauamt der Stadt habe man zudem daran gearbeitet, die Ampeln so zu schalten, dass die Bahnen freie Fahrt haben. Auch Fußgängerübergänge sollen für Fahrgäste sicherer gestaltet werden - Beispiel: Neumarkt. All diese Maßnahmen sind Empfehlungen, die auch aus der aktuellen Studie hervorgehen.

Laut Anett Glöckner werten die SVZ alle Unfälle in den Fahrerschulungen aus. "Unsere Mitarbeiter werden auf eine vorausschauende Fahrweise wiederholt belehrt und auch kontrolliert." Dennoch lassen sich Unfälle nicht ausschließen. Besonders knifflig sei es dort, wo sich Straßenbahnen und Autos die Fahrbahn teilen - etwa auf der Leipziger Straße oder in Marienthal. "Dort ist das Risiko von Unfällen höher. Das liegt daran, dass die Bahn häufig - trotz ihrer Größe - übersehen oder ihr Bremsweg falsch eingeschätzt wird", sagt Glöckner. "Jeder Unfall und jeder Verletzter ist einer zu viel."