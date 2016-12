Unfall - Alkoholisierter rammt Lichtmast

Zwickau. Dieser Heilige Abend endete wenig besinnlich: Ein offenbar alkoholisierter Mann ist am Samstag gegen 23.15 Uhr auf der Marienthaler Straße in Zwickau stadteinwärts in Höhe des Hausgrundstücks Nummer 40 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Hyundai gegen einen Lichtmast geprallt. Dabei wurde die 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion Zwickau weiter mitteilte, versuchte sich der 36-Jährige anschließend zu Fuß vom Unfallort zu entfernen, konnte aber gestellt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann nach Alkohol roch - er hatte auch keine Fahrerlaubnis. Der 36-Jährige, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, musste zur Blutentnahme. (sf)