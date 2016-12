Unfall - Auto streift Bahn - und fährt weiter

Zwickau. Mit einer Unfallflucht endete am Freitagnachmittag eine unsanfte Berührung einer Straßenbahn mit einem Auto im Bereich Leipziger Straße in Zwickau. Nach Angaben der Polizei befuhr der 55-jährige Straßenbahnfahrer mit seinem Zug die Leipziger Straße in stadtauswärtige Richtung, als ihm ein zu weit links fahrender Pkw entgegenkam. Das Auto streifte die Bahn, der Fahrer oder die Fahrerin stoppte nicht. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. "Vom Pkw ist nur bekannt, dass dieser im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt sein müsste. Das Zwickauer Polizeirevier bittet um Zeugenhinweise", sagte Mario Uhlig von der Polizeidirektion Zwickau. (sf)