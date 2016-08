Unfall mit eingeklemmter Person in Reinsdorf

erschienen am 01.09.2016



Reinsdorf. Bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr in Reinsdorf ist nach ersten Informationen eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Ein am Unfallort auf der Lößnitzer Straße zufällig vorbeifahrender Rettungswagen soll sofort geholfen und die Leitstelle informiert haben.

Die eingeklemmte Person soll von der Feuerwehr befreit worden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden sein. (fp)