VW in Vielau angezÃ¼ndet

VW in Vielau angezündet

erschienen am 30.09.2016



Reinsdorf. Im Reinsdorfer Ortsteil Vielau ist in der Nacht zu Freitag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der VW, der auf der Hauptstraße parkte, wurde nach bisherigem Ermittlungsstand kurz nach 2 Uhr absichtlich in Brand gesetzt. Dadurch wurde nach Angaben der Polizei auch die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise werden erbeten unter Telefon 0375 4284480. (fp)