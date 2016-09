VereinsgrÃ¼ndung: Zwickauer Schausteller wollen neue Traditionen etablieren

Vereinsgründung: Zwickauer Schausteller wollen neue Traditionen etablieren

erschienen am 21.09.2016



Zwickau. Den Teufelskreis aus sinkenden Besucherzahlen bei Volksfesten wegen unattraktivem Angebot und wegbleibenden Schaustellern wegen niedriger Besucherzahlen wollen die Zwickauer Schausteller jetzt durchbrechen. Das Herbstfest, das am 30. September eröffnet, wird das letzte sein, das die Zwickauer Volksfeste GbR veranstaltet. Sie löst sich zum Ende des Jahres auf und übergibt ihre Geschäfte dann an den im Mai gegründeten Verein "Zwickauer Schaustellerverband". Dabei sollen zugleich jüngere Köpfe der Branche in den Vordergrund rücken, sich stärker einbringen. So auch Marco Walz aus der gleichnamigen Zwickauer Schaustellerdynastie: "Eine Vereinsstruktur, in der alle ehrenamtlich arbeiten, entspricht zurzeit mehr unseren Bedürfnissen", so der Betreiber unter anderem des Fahrgeschäftes "Walzerfahrt", das zum Zwickauer Volksfest gehört wie das Rathaus zum Hauptmarkt. Walz will das Volksfest aus ausgetretenen Pfaden herausführen und neue Traditionen begründen, die das Publikum die Volksfeste wiederentdecken lassen. Nächster Schritt soll etwa zum Frühlingsfest der Aufbau eines Spezialitätendorfs zur Bereicherung des kulinarischen Angebots sein. (tk)